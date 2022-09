Daino investito da auto recuperato da scarpata in gravi condizioni "Era lì da giorni" - Tuttoggi

L’animale sarebbe stato lì addirittura da un paio di giorni, dopo essere stato investito da un’auto. “Le sue condizioni – fa sapere l’associazione di recupero animali – sono infatti critiche ed è stato portato all’ospedale veterinario di Perugia, dove verrà sottoposto a tutte le analisi del caso“.

Wildumbria ha colto l’occasione per ricordare di guidare con prudenza e che il Codice della Strada impone, in caso di incidente, di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.