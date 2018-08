Da Spoleto sostegno a chi combatte la mafia

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Tra gli eventi inseriti nel programma dell’Estate Spoletina c’è anche il concerto di beneficenza, per organo, di Angelo Silvio Rosati e Roberto Petralia, che si terrà il 24 agosto alle 18 nella Basilica di San Ponziano.

“Il sole della Sicilia in concerto a Spoleto” è il titolo dato a questa iniziativa, un ponte della solidarietà lungo da Spoleto sino alla Sicilia. Il ricavato sarà infatti devoluto in parte alla Caritas di Spoleto e in parte per l’acquisto di alcuni giochi per i bambini da sistemare nell’area verde antistante un Santuario che si trova in Sicilia, al confine con il comune di Corleone. Un avamposto contro la cultura mafiosa. “La comunità religiosa che gestisce il Santuario – spiegano gli organizzatori – vorrebbe realizzare un piccolo parco giochi, un’oasi di pace richiamo per i figli e i nipoti di chi ha reso quel posto un luogo dove la terra brucia di odio e di morte”. La comunità religiosa, infatti, è da anni in prima linea contro la mafia e la violenza.

Al termine del concerto ci sarà una cena sul giardino della Basilica di San Ponziano.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa