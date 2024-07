Da sabato in centro riapre Umbrò, con molte novità

Terminato il restyling dello spazio ristorativo, vendita prodotti tipici e offerta culturale

Terminato l’importante intervento di restyling, che ha interessato l’intera struttura valorizzando il consolidato format e cercando di recepire le nuove tendenze, da sabato 8 luglio alle10 riapre Umbrò nel centro storico.

Una ampia gamma di prodotti, con la qualità di sempre e l’attenzione alle produzioni locali. La bottega di Umbrò si allarga, diventando centrale nell’innovativo format che viene proposto al pubblico. Prodotti freschi e materie prime di eccellenza direttamente dai contadini, impreziosiscono i nuovi allestimenti che vogliono trasformare la spesa quotidiana in una esperienza piacevole, comoda e con servizi all’altezza delle aspettative.

La cucina di Umbrò ritorna nell’apprezzata e diversificata formula della ristorazione, sia a pranzo che a cena. I piatti della tradizione sono affidati alla ‘brigata’ di cuochi capitanati dal noto chef perugino Walter Passeri e dal suo braccio destro chef Mariano Ferranti, che rilanciano la sfida degli antichi sapori combinati a piacevoli presentazioni. Il risultato è un’ampia possibilità di scelta al banco come a tavola, sia negli spazi interni che sulla straordinaria terrazza.

E ancora il bar che, al tradizionale servizio di caffetteria e pasticceria, per l’intera giornata aggiunge una gamma di nuovi prodotti orientata al gusto e alle nuove tendenze salutistiche, con possibilità di soffermarsi per un drink, un tè, un caffè, accompagnati da una piacevole lettura, in un ambiente moderno, accogliente e luminoso, ideale anche per incontri di lavoro o per soffermarsi per una gradevole pausa in compagnia. Gli aperitivi e in particolare gli ormai noti apericena ritornano con una offerta ancora più stuzzicante.

Ancora più spazio a quella che è riconosciuta essere una delle terrazze più suggestive di Perugia. Ora con un arredamento e un design che valorizzano e rendono ancora più confortevole l’appuntamento con un angolo meraviglioso della nostra acropoli. Una attenzione particolare viene riservata alle sensibilità nutrizionali e agli aspetti salutistici.

Continuano infine, gli appuntamenti culturali, con spazi riservati a iniziative artistiche, oltre agli eventi musicali. Umbrò è un ambiente dinamico, un luogo nel quale si concentra ed è possibile vivere un interessante pezzo di Umbria: dal suo cibo alla sua cultura profonda e variegata.

“Ripensare Umbrò – dice il presidente di Arci Perugia, Franco Calzini – ci ha impegnati molto. Intervenire su un concept che funziona, con interventi puntuali che ne valorizzino gli aspetti più apprezzati da un pubblico vasto ed eterogeneo, ha richiesto tempo e competenze. Ci sentiamo pronti per restituire valore al prezioso tempo che ognuno può riservare alla piacevolezza, al gusto e al bello”