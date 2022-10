Curi, corsa contro il tempo per il sopralluogo in Curva Nord VIDEO

Questa mattina si sta proseguendo con il posizionamento dell’asfalto nel tratto antistante la Curva Nord, interno ai cancelli.

L’indisponibilità dei servizi igienici potrebbe essere ovviata con l’installazione temporanea di bagni chimici.

Dovranno però essere rimosse le attrezzature e i materiali ancora situati nel piazzale antistante, potenzialmente pericolosi. Ma per farlo, si attende il via libera della Commissione, altrimenti saranno lasciati lì a disposizione degli operai che stanno lavorando, sino al termine dell’intervento.

Il Comune attende l’esito del sopralluogo di giovedì per dare una comunicazione. Soprattutto dopo gli annunci di riapertura per il 16 ottobre, poi vanificato dalla reale tempistica.

Si attende invece per la giornata di oggi, mercoledì, una comunicazione dell’AC Perugia sulla prevendita dei biglietti. Pur con l’incognita, ancora, sulla riapertura o meno della Curva Nord. L’ipotesi è che possa essere messo in vendita un biglietto unico, valido sia per la Gradinata, sia – eventualmente – per la Curva Nord.

…