Crolla tetto di un'abitazione, paura per le due persone all'interno - Tuttoggi.info

Una parte del tetto è sprofondata per cause ancora da accertare in una casa in zona Cartiere, fortunatamente illesi i due abitanti

Paura, nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 24 aprile) in zona Cartiere (Gualdo Tadino), dove è crollato parte del tetto di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana, per mettere in sicurezza la casa e le due persone che in quel momento si trovavano all’interno. Fortunatamente entrambe non avrebbero riportato ferite.

La casa è stata ovviamente dichiarata inagibile ma, al momento, sebbene l’abitazione sia abbastanza vecchia, sono ancora da accertare le cause del crollo.