Crolla tetto di una casa disabitata, paura in centro storico - Tuttoggi

Paura nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre in centro storico, a Gualdo Tadino, dove poco prima della mezzanotte è crollato il tetto di un edificio di via Cesare Battisti, da anni in rovina, disabitato e inagibile (il civico 44).

Sul posto, dove fortunatamente a quell’ora non passava nessuno, si sono precipitati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’immobile e ripulire la strada dalle macerie, radunate a lato della strada dove già c’erano una transenna e una copertura per impedire l’accesso.