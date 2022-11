Cresco Award - Città Sostenibili: Amelia si aggiudica il Premio Enel - Tuttoggi

A consegnare il premio all’assessore al Bilancio e alle Politiche sociali del Comune di Amelia, Antonella Sensini, Filippo Rodriguez, responsabile Sostenibilità Italia di Enel, durante la cerimonia di premiazione Cresco Award 2022 presso l’Assemblea Anci a Bergamo.

“A Scuola col pieno di sole”: il progetto

Il Comune di Amelia ha ottenuto il riconoscimento grazie all’idea progettuale “A Scuola col pieno di sole”, esempio virtuoso di servizio offerto ai più piccoli attraverso modelli e tecnologie innovativi, sostenibili e partecipativi. Il progetto, nello specifico, si prefigge diversi obiettivi: affrontare il problema dell’immissione di CO2 dei mezzi obsoleti; avere un impatto culturale sulle nuove generazioni orientandole verso comportamenti sostenibili. Prevede, inoltre, la dotazione di tre scuolabus elettrici, o plug in Hibrid, e l’installazione di moduli fotovoltaici integrati in tettoie con annesse infrastrutture di ricarica per gli scuolabus.

Le stazioni di ricarica alimentate da fotovoltaico, dotate di batterie d’accumulo, saranno posizionate sotto la tettoia. Tutto questo abbatterà i costi di gestione del trasporto scolastico, ridurrà le emissioni di C02 e migliorerà notevolmente il T.E.P.

Le soluzioni tecniche saranno di Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata a servizi innovativi, efficienza energetica, illuminazione pubblica e artistica. Tutti i dettagli progettuali, tecnici ed operativi saranno definiti nei prossimi mesi insieme al Comune di Amelia.