Covid19, a Spello parte la somministrazione volontaria di test sierologici

Il sindaco Landrini: "Grazie a chi si è reso disponibile"

Prosegue la lotta al Covid19. Al via questa settimana lo screening sanitario su base volontaria degli abitanti del Comune di Spello attraverso la somministrazione di test rapidi sierologici (pungidito) messi a disposizione della struttura commissariale nazionale. L’iniziativa, a cui ha subito aderito l’Amministrazione comunale tramite l’assessore alla protezione Civile Enzo Napoleoni, è stata promossa dal COR – Centro Operativo regionale Funzione Enti locali e Coordinamento centri operativi attraverso ANCI Umbria ProCiv.

La sede individuata è quella della Prociv

Con il coinvolgimento volontario del dott. Raffaele Zava e del Gruppo comunale di Protezione civile coordinato Claudio Filippo Fiaoni, i cittadini potranno sottoporsi volontariamente ai test presso la sede della Protezione Civile in Piazza XXVI Settembre, nei seguenti giorni: giovedì 8 aprile dalle ore 9 alle 13, martedì 13 aprile dalle 15 alle 19 e giovedì 15 aprile dalle 9 alle 13.

“Grazie a chi si è messo a disposizione nella lotta al Covid19”

“Come Amministrazione comunale – commenta il sindaco Moreno Landrini – abbiamo aderito a questa attività di prevenzione resa possibile grazie a tutti coloro che si sono messi a disposizione volontariamente per concretizzare in tempi brevi questo ulteriore strumento per contrastare il virus”.