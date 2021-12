Covid tra gli atleti di Piacenza, in casa Sir tamponi negativi

Buone notizie dalla prima tornata di controlli effettuati venerdì mattina in casa bianconera | A breve nuovo monitoraggio

Positivi al Covid tra i tesserati della società Gas Sales Bluenergy Piacenza, affrontata mercoledì scorso da Perugia nell’ultimo turno di Superlega.

Per fortuna ci sono buone notizie in casa bianconera. La società Sir Safety Conad Perugia ha prontamente proceduto venerdì mattina all’esecuzione di tamponi molecolari per atleti e staff. I risultati dei tamponi molecolari pervenuti nella tarda mattinata documentano la negatività di tutti i componenti del gruppo squadra.

La società, in accordo con gli organi preposti della Lega, provvederà nei prossimi giorni ad un nuovo monitoraggio di rito.