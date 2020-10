Covid, Tela Umbra crea 'Luxury', la mascherina da "sera" - Tuttoggi

Quando si dice “convivere” con il Covid a 360°. I telai dell’800 di Tela Umbra, a Città di Castello, hanno prodotto una mascherina “da sera” per le grandi occasioni, capolavoro della tradizione tessile tifernate ispirata al momento che il paese sta vivendo.

Si chiama mascherina ‘Luxury’ ed è già oggetto di tanti “mi piace” sul web: è realizzata a mano con tessuto in puro lino e filo dorato ed è una “Limited Edition”.

“Questa mascherina in particolare, essendo stata creata con filo dorato, ha una trama diversa da quella tipica in solo lino – precisano con un pizzico d’orgoglio le socie lavoratrici di Tela Umbra – Come si evince dalla foto, non ha il classico motivo a quadretti che si trova spesso sulle nostre tele e questo la rende unica nel suo genere e stile“.

“E’ il nostro fiore all’ occhiello, una ulteriore e pregiata specializzazione della produzione che Tela Umbra talvolta propone, con temi e progetti particolari e un occhio attento all’attualità”, ha dichiarato il Presidente Pasquale La Gala. Per informazioni ci si può rivolgere a Tela Umbra in Via Sant’Antonio, aperto tutti i giorni (anche la domenica con orario museo) tranne il lunedì pomeriggio. Il costo della mascherina è di 25 euro.