Covid, ricoverati positivi negli ospedali dell'Umbria salgono a 220 - Tuttoggi

Analizzando nel dettaglio i dati forniti dalla Regione Umbria, aggiornati alle ore 8 di martedì, si conferma la percentuale sui positivi rispetto al numero di tamponi che continuano ad essere 1 su 3. Nelle ultime ore, infatti, sono stati processati 6.643 test (appena 689 molecolari, gli altri antigenici). I nuovi positivi emersi sono 2.024, mentre i guariti 1.267. Gli attualmente positivi al Covid in Umbria salgono a 17.148 (+757 rispetto al giorno precedente).

Come detto, di questi 220 sono ricoverati in ospedale (+9), di cui 141 (+2) in area medica Covid e 72 (+6) negli altri reparti. Ben 7 (+1) sono in rianimazione: numero basso in termini assoluti ma comunque significativo visto che fino ad una settimana fa ce n’era soltanto 1. Per fortuna, comunque, non si contano decessi da giorni. Probabilmente grazie anche alle cure messe in campo: antivirali e monoclonali.

(foto di repertorio)