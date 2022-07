Due anni e mezzo di pandemia, 1 umbro su 3 positivo | I dati AUR

Complessivamente la percentuale di popolazione residente infettata dal virus arriva all’ultima data di rilevazione di questo documento al 32,7%: circa 1 umbro su 3 ha quindi avuto una diagnosi di positività.

La positività ha avuto negli uomini e nelle donne un andamento sovrapponibile, con un leggero recupero tra le donne nell’ultimo periodo.

Nonostante i dati non tengano conto dello stato vaccinale dei singoli soggetti, indirettamente confermano l’efficacia della campagna vaccinale in Umbria.

Secondo quanto riportato da Lab24 del Sole 24 ore al 25 giugno 2022, sono state consegnate complessivamente in Umbria 2.090.589 dosi di vaccino, di cui somministrate 2.045.287 , raggiungendo con almeno una dose di vaccino l’89% della popolazione.

I casi SARS-CoV-2 positivi in Umbria per Azienda USL

Per consentire una migliore lettura del dato è stata infine analizzata la distribuzione nei casi positivi in base all’Azienda USL di residenza.

Il confronto tra le due Aziende USL della regione, pur con un andamento pressoché sovrapponibile, mostra per l’USLUmbria1 una percentuale cumulativa di positivi leggermente superiore dell’USLUmbria2, maggiormente evidente negli ultimi mesi di riferimento.

Il rapporto AUR si basa sull’analisi dei dati correnti relativi alle positività a un test per SARS-CoV-2 ufficialmente comunicate alla data del 22 giugno 2022, senza considerare i casi di reinfezione: ogni singolo individuo concorre quindi all’analisi una sola volta.

I dati dell’ultima settimana

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria mostra un trend in aumento rispetto alle settimane precedenti. Secondo il report di aggiornamento settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 28 giugno è pari a 823.

L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in aumento attestandosi ad un valore di 1,51.

A ieri la media settimanale di nuovi positivi è di 1.257 al giorno (Fonte: JHU CSSE COVID-19 Data), periodo in cui si sono registrati due decessi.

