Covid Gualdo, più guariti che positivi ma c'è 11° decesso. A Gubbio risalgono contagi - Tuttoggi

Dopo giorni di fuoco, con numeri alti e il focolaio all’Easp (oggi Covid-free), a Gualdo Tadino, da 48 ore, il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagi. Anche oggi infatti, ci sono 11 negativizzati e 8 positivi, anche se purtroppo arriva un altro decesso, l’11° da inizio pandemia nel Comune.

“Questa leggera versione di tendenza rispetto ai giorni scorsi – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – è un segnale di speranza che va però consolidato. Per questo dobbiamo continuare a combattere quotidianamente contro questo nemico invisibile, in maniera determinata e responsabile“.

A Gubbio, invece, i numeri sono in crescita: gli attualmente positivi oggi sono 142, in continua crescita da Natale, dove addirittura erano sotto le 90 unità. La fascia d’età più colpita risulta quella fra i 30 e 59 anni, molti di più rispetto agli over 60.

“I numeri purtroppo sono tornati a salire – spiega il sindaco Filippo Stirati – soprattutto a causa delle dinamiche in ambito familiare e amicale: dobbiamo indossare la mascherina se ci si avvicina a persone fragili, anche se lo si fa in casa, e occorre limitare al massimo, come da decreto legge, il numero di persone riunite in una stessa abitazione. Ora più che mai è necessario tenere alta l’attenzione e non cedere rispetto alle norme e alle regole di contrasto al virus”.