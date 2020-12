Covid, focolaio Easp si espande ancora, altri 18 ospiti positivi - Tuttoggi

Si complica ancora la situazione dell’Easp di Gualdo Tadino. Su 24 nuovi positivi registrati oggi nell’intero Comune, ben 18 sono infatti ospiti della struttura assistenziale, che si vanno ad aggiungere agli altri 12 già contagiati in precedenza (uno di loro deceduto due giorni fa).

Un focolaio importante, dunque, che il sindaco in persona, di concerto con Asl, sta monitorando h24. La maggior parte dei positivi dell’Easp – sia ospiti che operatori sanitari (anch’essi colpiti dal Covid) – sono fortunatamente asintomatici ma – sottolinea Massimiliano Presciutti – “c’è una task force in campo che si sta impegnando per gestire questa situazione molto delicata”.

I numeri di Gualdo Tadino – dopo una domenica “tranquilla” – tornano dunque a preoccupare, con un totale di attualmente positivi che si attesta a 168, dato attenuato solo dall’elevato numero di guariti (22) nelle ultime 24 ore. Il 20% dei casi positivi totali in Umbria (114), infatti, oggi appartiene proprio al Comune della Rocca Flea.