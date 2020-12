Covid Gualdo, sempre in crescita positivi, +15 | C'è anche la 6^ vittima - Tuttoggi

Nuovi positivi Covid sempre in crescita a Gualdo Tadino. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 15 contagi a fronte di soli 6 guariti e, purtroppo, si è “arresa” anche un’anziana ospite dell’Easp, deceduta all’ospedale di Città di Castello, dov’era ricoverata con gli altri 12 positivi della struttura (11 ospiti e un operatore). Per il Comune si tratta della 6^ vittima del Coronavirus da inizio pandemia.

“Io mi chiedo cos’altro deve ancora succedere per comprendere che non ci sono concessi comportamenti poco responsabili – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, comunicando anche il totale complessivo dei positivi giunto a 168 unità – Mi chiedo perché ancora in troppi non hanno capito che le festività dovranno essere sobrie e ridotte all’essenziale, poiché purtroppo non c’è niente da festeggiare”.

“Ho letto in silenzio tanti commenti, tutti legittimi ci mancherebbe altro, ma è bene che sia chiaro a tutti che non ci saranno decreti, ordinanze o provvedimenti che tengano, se a prevalere non sarà il senso di responsabilità di ognuno di noi – conclude Presciutti – Purtroppo i contagi crescono, così come il numero dei morti e se nemmeno di fronte a tutto questo non ci sentiremo in dovere di impegnarci la vedo dura, molto dura”.