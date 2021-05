Covid Altotevere, Umbertide a 111 casi, è 3° in Umbria per numero contagi - Tuttoggi

Umbertide resta l'unico Comune altotiberino in controtendenza rispetto agli altri, in una settimana si sono registrati ben 32 nuovi positivi

Dati Covid sempre più confortanti in Altotevere, anche se Umbertide continua ad essere l’unico Comune in controtendenza, addirittura il terzo in Umbria per numero di contagi (superato solo dai capoluoghi di Provincia Perugia e Terni)

32 positivi in una settimana

Anche nelle ultime 24 ore i positivi superano i guariti – 5 nuovi casi contro sole tre negativizzazioni – per un totale di contagi complessivi che si attesta a 111 (di cui 106 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale). Solo nell’ultima settimana si sono registrati 32 nuovi casi positivi.

“Interi nuclei familiari colpiti dal virus”

“Dai dati che ci sono giunti dalle autorità sanitarie competenti – ha dichiarato il sindaco Luca Carizia – dobbiamo constatare che interi nuclei familiari (più di 20 al momento) continuano a essere colpiti dal virus. L’invito è quindi quello di mantenere sempre alta la guardia e di rispettare in maniera costante le regole anti contagio. Ricordo che si deve fare massima attenzione, in special modo nei luoghi al chiuso”.

La visita del commissario Covid al punto vaccinale

Nella mattinata odierna (25 maggio) il primo cittadino ha visitato il nuovo punto vaccinale nei locali del Magazzino Ex Tabacchi, insieme al commissario straordinario regionale all’emergenza Covid Massimo D’Angelo (nella foto). Entrambi hanno salutato e ringraziato gli operatori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione e i volontari della Protezione civile.

“Quella di Umbertide è una struttura ad alta efficienza – ha affermato D’Angelo – Ho visto l’estremo ordine nella gestione. È un punto fondamentale per il territorio per proteggere la popolazione dal Covid“. “Il commissario D’Angelo ha potuto constatare da vicino l’efficienza di questa struttura – ha aggiunto Carizia – capace di inoculare 200 dosi al giorno per la vaccinazione di massa“.

La situazione negli altri Comuni

Per quanto riguarda gli altri Comuni altotiberini i numeri sono molto più rassicuranti, con Monte Santa Maria Tiberina (3 casi), Pietralunga (2) e Montone (1) che si avviano a tornare Covid-free insieme a Lisciano Niccone.

In costante discesa ormai da due mesi Città di Castello, passato dai 472 positivi di inizio marzo ai 68 di oggi. Fase di stallo per San Giustino, che da oltre una settimana non scende sotto i 30 casi. Sali scendi molto più “incoerente” a Citerna – oggi a 20 – che non riesce a tornare sotto i 15 casi ormai dall’11 maggio scorso.