Covid-19 Umbria, domenica 2 nuovi positivi. Effettuati 647 tamponi

Due nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nella giornata di domenica 12 luglio. Gli attualmente positivi sono comunque appena 14. Mentre i tamponi effettuati sono 647.

Le persone in isolamento sono 324, mentre in ospedale rimangono ricoverati in 4, tutti all’ospedale di Terni. Rispetto a sabato, però, c’è una persona che non è più all’ospedale di Perugia, ma una in più a Terni.

Le persone attualmente positive in Umbria sono 3 a Città di Castello, 1 a Ficulle, 1 di fuori regione, 1 ad Orvieto, 8 a Terni (+2).