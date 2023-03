Cospito, perquisizioni a Foligno e Spoleto

La ‘tradizione’ di Foligno e Spoleto

La valle umbra, per il mondo degli anarchici, è da sempre un incubatore. Spoleto è da tempo al centro dell’attenzione con diverse inchieste che arrivarono anche a far chiudere il “Circolaccio”. Sempre legata a Foligno c’era stata la notizia della minaccia a Cantone comparsa in una chat telegram del circolo La Faglia, in relazione all’audizione del Procuratore capo di Perugia alla Commissione Giustizia del Senato.