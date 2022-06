Corsa dei vaporetti 2022, i risultati della prima prova cronometrata

Venerdì sera le prime prove libere e cronometrate della Corsa dei vaporetti 2022. Il programma di oggi e domani

Al via ufficialmente venerdì sera la Corsa dei vaporetti 2022. La tradizionale e caratteristica competizione di Spoleto, dopo due anni di stop a causa della pandemia, ha visto gli equipaggi in gara (43 quelli “ordinari” e 9 gli under 18) effettuare le prime prove libere e poi quelle cronometrate.

Il programma della manifestazione prevede poi per sabato pomeriggio, dalle ore 17 in piazza Pianciani, la sfilata dei vaporetti, la benedizione e quindi, dopo le prove libere, le seconde prove cronometrate a partire dalle 19. Dalle 20,30, invece, le batterie di qualificazione. Mentre domenica dalle ore 10 l’inizio della gara, che vedrà come testimonial l’attore Giulio Berruti. Una curiosità: l’attore è attualmente legato alla politica Maria Elena Boschi, la cui madre è spoletina.