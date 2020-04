Coronavirus: un solo contagiato a Perugia, 18 nuovi guariti (e uno a Corciano)

Un solo nuovo contagio da Coronavirus a Perugia nelle ultime 24 ore. Con 18 persone guarite in più: dall’inizio dell’emergenza, sono 169 i perugini che hanno sconfitto il Covid-19.

Questo il risultato del bollettino della Protezione civile regionale, aggiornato alle 12,44 di oggi, venerdì 17 aprile.

Una buona notizia, dopo che Perugia si è trovata a piangere l’ottava vittima del virus. I ricoverati in ospedale sono 29.

Le persone contagiate in isolamento domiciliare sono 119. Per alcuni di loro, oltre al trattamento con l’idrossiclorochina, da questa settimana è iniziato anche il trattamento con l’eparina.

Corciano

Anche Corciano si è raccolta nel dolore per la prima perdita legata al virus. “In un momento così duro, e triste, tutta la comunità corcianese si stringe intorno alla famiglia, con il calore e l’affetto che ci contraddistingue” le parole del sindaco Cristian Betti, che ha espresso ai familiari della persona deceduta le condoglianze a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i corcianesi.

Nelle ultime 24 ore è arrivata una buona notizia per Corciano: un’altra persona risulta definitivamente guarita, dopo aver ricevuto l’esito del secondo tampone negativo. La persona è uscita dall’isolamento: i malati corcianesi che restano in casa sono 12. Altri due sono ricoverati in ospedale.

Torgiano

La situazione è ormai sotto controllo a Torgiano, dove da diversi giorni non si registrano nuovi casi di contagio. Dieci le persone che erano state infettate e che sono completamente guarite.