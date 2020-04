Coronavirus, l’Umbria prepara la Fase 2: screening ai dipendenti e turnazioni al lavoro

In attesa delle linee guida del Governo, l’Umbria prepara la sua Fase 2 per la riapertura graduale delle sue aziende dopo il blocco imposto dal Coronavirus. Regione e Università, insieme al Comitato tecnico scientifico, stanno predisponendo una proposta di linee guida (che sarà partecipata con le associazioni datoriali e i sindacati) finalizzate alla riapertura in sicurezza delle attività economiche nei vari settori.

Le misure

Dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti e tute protettive) che l’Umbria può in parte produrre anche in proprio. Così come i disinfettanti efficaci per i virus, da mettere a disposizione. Distanziamento nei luoghi di lavoro, ma anche modulazione dei turni. Misurazione della temperatura e screening continui per i dipendenti anche attraverso i test seriologici, secondo i protocolli che le aziende stanno attuando (in attesa delle indicazioni dell’Istituto superiore della sanità al momento sono possibili solo su adesione volontaria del dipendente). Misure di cui si discute a livello nazionale e mondiale, ma che l’Umbria intende declinare in base alle proprie specificità. Date da una situazione sanitaria al momento sotto controllo, da piccole dimensioni e da un tessuto economico vario, che va dalle multinazionali alle micro attività.

L’organizzazione del lavoro, poi, varierà a seconda delle aziende. Con la definizione di protocolli e modelli aziendali.

Il turismo

L’Umbria sta lavorando in particolare sulle criticità del turismo. “Stiamo predisponendo soluzioni che possono offrire occasioni tranquillizzanti di vacanza in Umbria” spiega la presidente Donatella Tesei. Insomma, anche l’Umbria dovrà rinunciare ai grandi eventi, ma può aprirsi da subito al turismo slow.

Le filiere: dall’agricoltura all’edilizia

La presidente Tesei ricorda che la riapertura graduale può variare anche in base al settore. A suo avviso, si possono attivare le aziende dell’agricoltura. Ed i cantieri, che “devono riaprire“.

La proposta umbra al tavolo nazionale

Proposte che l’Umbria, dopo la condivisione con le parti sociali, la prossima settimana intende portare al tavolo nazionale della Conferenza Stato – Regioni.

“Non si tratta di norme dell’Umbria – chiarisce Tesei – perché quelle saranno dettate dal Governo. Ma possiamo fornire un valore aggiunto a tutto il Paese sulla base del lavoro che abbiamo fatto“.

I rischi di nuovi contagi nella Fase 2

“Con la riapertura di tante attività – premette Tesei – ci potranno essere anche aumenti di contagiati. Ma questo è un fenomeno, possibile, che va tenuto sotto controllo. Ed è quello che ci prepariamo a fare“.

Il rettore: la priorità resta la sicurezza

Anche il rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, ribadisce che l’Umbria presenta delle condizioni particolari. E che la Fase 2 espone ad un potenziale aumento della contagio. Per questo le Istituzioni (con il fondamentale ausilio dei Comitati scientifici) stanno collaborando per definire azioni in grado di attenuare questo possibile rischio.

“La priorità, come concordato nel tavolo, resta la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori” la premessa di Oliviero.

Screening mirati e diffusi che potranno essere effettuati in Umbria grazie al supporto dell’Università degli Studi di Perugia, che riesce a produrre in proprio i reagenti per effettuare i tamponi.

