Coronavirus, morto un paziente di Corciano

Un uomo di 73 anni, residente a Corciano, è morto nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì) all’ospedale di Perugia a seguito di complicazioni legate al Coronavirus.

L’uomo era stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia venerdì della scorsa settimana per l’aggravarsi delle sue condizioni. E ricoverato in Terapia intensiva, dove però è deceduto. Si trattava di uno dei tre corcianesi che erano dovuti ricorrere alle cure ospedaliere per complicazioni polmonari dovute al Coronavirus.

Il commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis, ha espresso il proprio cordoglio ai familiari ed alla comunità di Corciano, telefonando al sindaco Cristian Betti.

Questa mattina all’ospedale di Perugia era deceduto un altro paziente Covid, un 71enne di Passignano sul Trasimeno. E mercoledì sera aveva perso la vita un uomo di Perugia.