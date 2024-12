Europa League, Roma-Braga 3-0: in rete Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La Roma batte 3-0 il Braga in un match della sesta giornata di Europa League, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita i gol di Pellegrini al 10', Abdulhamid al 47' e Hermoso al 91'. In classifica i giallorossi salgono a quota 9, scavalcando i portoghesi fermi a 7.

Successo importante per la Roma, che avvicina la qualificazione al playoff, a due giornate dalla conclusione della prima fase della competizione. Partita dominata in lungo e in largo dai capitolini che trovano poca resistenza nell'avversario. In classifica i giallorossi salgono a quota 9, superando i portoghesi che restano fermi a 7 punti. Il 23 gennaio la Roma torna in campo in Olanda contro l'Az Alkmaar e il Braga in Belgio contro l'Union Saint Gilloise.

I padroni di casa partono forte e sbloccano il match dopo dieci minuti con Pellegrini. Il capitano, rilanciato per l'occasione da Ranieri, va a segno con un preciso rasoterra dal limite dell'area. Zalewski scatta a sinistra e poi frena per aspettare l'arrivo del numero 7 giallorosso, servito centralmente al limite dell'area. Pellegrini piazza il piatto destro alla sinistra del portiere e trova l'angolino. Dopo il gol corre ad abbracciare Ranieri. Al quarto d'ora il capitano vicino al raddoppio. Cross da destra di Mancini, verso il palo lontano dove c'è appostato Pellegrini che di testa, senza saltare, prova a piazzarla di precisione verso l'incrocio opposto, prendendo in controtempo il portiere, la palla sbatte però sulla traversa, nei pressi dell'incrocio dei pali.

Al 25' Dybala serve Soulè, che arriva sul fondo e frena, cedendo palla a Pellegrini a rimorchio: girata in porta di prima e traversa piena, ma subito dopo viene segnalata la posizione irregolare di Soulé. Al 29' ancora Roma, Dybala protegge palla e la appoggia a Soulè che da destra si accentra e cerca il sinistro a giro: palla a lato non di molto. Alla mezz'ora capitolini a un passo dal raddoppio. La Roma recupera palla alta sulla destra, la mette al centro e lì Koné, nel cuore dell'area, appoggia un pallone meraviglioso alla sua sinistra per Pellegrini, che conclude a lato da ottima posizione. Al 33' il primo ammonito del match, è il portoghese Fernandes per un fallo su Zalewski. Al 36' sinistro da fuori area di Dybala bloccato da Matheus. Al 41' ancora un'occasione per Pellegrini. Altro destro piazzato dal limite dell'area, che trova una leggera deviazione, Matheus vola alla sua sinistra e devia in angolo. Dal corner Ndicka gira di testa, bel riflesso del portiere ospite che salva ancora.

La ripresa si apre con Dovbyk al posto di Dybala e al 2' arriva il raddoppio. Abdulhamid servito da Koné penetra in area e davanti al portiere scarica un tiro potente sotto alla traversa. Poi anche lui corre ad abbracciare Ranieri. Al 6' gol annullato alla Roma. Punizione dal versante sinistro calciata nel cuore dell'area, dove Ndicka prima spizza di testa e poi, ritrovandosela sul piede dopo il tocco di un difensore, scarica il sinistro in diagonale. Mancini lo corregge in rete davanti alla porta, ma è in fuorigioco.

Al 10' Dovbyk mette un pallone in profondità lanciando in campo aperto Zalewski, che tutto solo entra in area, tentenna, è costretto a sterzare per liberarsi del rientro di un difensore e alla fine preferisce appoggiare a Dovbyk. A quel punto però la difesa del Braga ha già chiuso gli spazi. Al quarto d'ora Soulè lanciato in campo aperto calcia addosso a Matheus in uscita. L'argentino ha una seconda chance che nasce dopo il rimpallo col portiere, ma viene chiuso ancora, in angolo, da Matheus. Dal corner Hummels appostato sul secondo palo indirizza in porta di testa: ancora Matheus decisivo a chiudere lo specchio. Continua il domino assoluto dei giallorossi: percussione di Konè che avanza e poi serve Soulè, l'ex Juve cerca la porta con un sinistro a giro ma manda a lato.

Al 23' dopo tante parate il portiere del Braga commette il primo errore della sua serata. Ndicka da sinistra cambia gioco trovando a destra Abdulhamid. Matheus esce dalla sua area per contrastarlo e sul tentativo di pallonetto del'esterno saudita mette un braccio: rosso immediato e Braga in dieci. Al 27' Pisilli da destra mette in mezzo per Dovbyk che controlla e si gira in area, ma il suo tiro è murato. Poco dopo ammonizione per Hummels per un fallo su El Ouazzani. Alla mezz'ora triplo per Ranieri: Hermoso, El Shaarawy e Saelemaekers per Hummels, Pellegrini e Soulè. Al 35' il 'faraone' penetra a sinistra e dopo uno scambio con Zalewski arriva al tiro, piazzando il piatto destro. Hornicek è battuto ma alle sue spalle c'è il salvataggio decisivo sulla linea. Sulla respinta ancora El Shaarawy ci prova con una spettacolare rovesciata, parata dal portiere. La Roma cala il tris nel recupero: sugli sviluppi di un corner Ndicka conclude dal limite e Hermoso segna con il tap-in dopo la respinta del portiere.