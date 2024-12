Sito olandese dà del "mafioso" a Lotito, l'ambasciatore italiano protesta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Claudio Lotito offeso da un sito olandese. In difesa del patron della Lazio scende in campo l'ambasciatore italiano nei Paesi Bassi. "Desidero esprimere il mio disappunto per le espressioni utilizzate nell'articolo di Alain van Hilten, pubblicato l'11 dicembre 2024 sul Suo giornale, dal titolo 'Avversario dell'Ajax, Lazio: gigante romano dall'ombra nera'" scrive Giorgio Novello, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica dei Paesi Bassi, al responsabile del sito Espn Olanda nel giorno in cui la Lazio è impegnata ad Amsterdam nel match di Europa League contro l'Ajax. "In particolare .- aggiunge l'ambasciatore - , mi riferisco alla seguente affermazione: 'Profilo di un club dalla ricca storia, che porta l'eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo mafioso'".