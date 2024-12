Appartamento in fiamme a Gubbio, evacuata una persona - Tuttoggi.info

Brutto incendio oggi pomeriggio (12 dicembre) in un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Rita Atria, a Gubbio.

I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo, riuscendo a spegnere le fiamme in tempi rapidi e limitando i danni alla sola unità abitativa interessata.

Fortunatamente non si registrano feriti anche se una persona disabile, residente nell’appartamento al piano superiore, è stata esposta ai fumi dell’incendio. Dopo essere stata evacuata in sicurezza, questa è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, anch’esso presente sul posto. Sono tuttora in corso le indagini per capire da dove siano potute scaturire le fiamme.