Coronavirus sotto controllo nelle strutture per anziani di Spoleto e Valnerina, plauso dello Spi - Tuttoggi

Centinaia di anziani ospitati in una decina di strutture tra Spoleto e la Valnerina e nessun problema finora per il Coronavirus. È quanto rilevano dallo Spi Cgil locale, plaudendo ad operatori e lavoratori.

I segretari provinciale, Mario Bravi, e cittadino, Ladislao Cerasini, dello Spi, infatti, hanno effettuato una mappatura delle strutture per anziani nel territorio di Spoleto e della Valnerina.

“In queste strutture – spiegano – vivono circa 350 persone (anche se non tutte le strutture dichiarano i posti letto a disposizione). Si tratta di persone fragili, in alcuni casi sole, alle quali va prestata la massima attenzione e sostegno. Finora, e speriamo che la situazione permanga, i tamponi effettuati dimostrano una tutela importante di queste persone. Per questo vogliamo ringraziare gli operatori e i lavoratori delle varie strutture per il loro impegno e la loro dedizione. Dobbiamo continuare a tutelarli!”.