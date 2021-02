Coronavirus, il popolo della Quintana piange Maurizio Metelli

Il magistrato si occupava del bilancio. Era stato priore del Contrastanga

Mondo della Quintana il lutto per la scomparsa del magistrato Maurizio Metelli (nella foto del suo profilo Facebook). Una scomparsa dovuta al Covid, che lascia un vuoto incolmabile: “E’ venuto a mancare un amico, una colonna portante della nostra Festa e della nostra città. Questo morbo maledetto ha portato via Maurizio Metelli, Magistrato dell’Ente Giostra della Quintana e plurivittorioso Priore del Rione Contrastanga – dice una nota ufficiale di Palazzo Candiotti – Con Maurizio se ne va uno dei figli migliori della nostra Festa, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile. Ma la sua passione per la Quintana, la sua competenza e profonda umanità, saranno per noi un impegno d’onore. Lo diciamo con il cuore gonfio di dolore “Non ti dimenticheremo mai”…ciao Maurizio.Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia Metelli“.

Quintana, il cordoglio del Contrastanga

Maurizio Metelli era stato a lungo Priore del Contrastanga: “E’ venuto a mancare un grande uomo – ha scritto il priore Carlo Mattioli – un grande priore e un grande magistrato della Quintana. Maurizio ci ha cresciuti come un padre, ci ha insegnato ad essere uomini e quintanari ed è stato un faro per noi e per le generazioni più giovani. Un modello che portiamo nei nostri cuori. Sarà un’assenza pesante per il Contrastanga e per tutto il mondo della Quintana. Questo Consiglio, quelli che verranno e tutto il popolo di Contrastanga faranno del loro meglio per onorare la sua memoria, seguendo il solco tracciato da un uomo che ha reso grande la nostra storia.Ci stringiamo con affetto attorno a Silvia, Cristina, Francesco, Paolo e a tutta la Famiglia Metelli”.