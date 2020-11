Coronavirus, oltre 100 guariti in un giorno a Perugia | L’aggiornamento sui contagi

Calano i positivi al Coronavirus a Perugia (dove in un giorno si registrano oltre cento guariti) e nei comuni del comprensorio. Purtroppo nel capoluogo si registrano altri due decessi nelle ultime 24 ore. La curva dei decessi, come spiegano gli esperti, tende a scendere due settimane dopo quella del numero dei positivi. Da qui ancora l’elevato numero di persone – per lo più anziane – colpite dal virus e che non ce la fanno. A Perugia, dall’inizio della pandemia, sono 70 le vittime per conseguenze legate al Covid.

Nonna Anna Maria

ha sconfitto il Covid a 80 anni

Calano però ancora i positivi. In base ai dati della protezione civile regionale aggiornati alle 11.55 di oggi (martedì 24 novembre) a Perugia nelle ultime 24 ore sono stati 31 i nuovi contagi registrati, e ben 112 i guariti. Dei 66 pazienti ricoverati in ospedale 10 sono in terapia intensiva.

Dieci nuovi positivi a Corciano, dove però 11 persone sono state dichiarate guarite. Due pazienti sono stati dimessi dall’ospedale, dove restano 12 corcianesi colpiti dal Covid, uno dei quali in terapia intensiva. Le persone positive al Coronavirus sono scese a 243.

Leggero calo dei positivi (81) anche a Deruta, con un nuovo contagio e 4 guariti. Uno dei cinque ricoverati è stato dimesso.

Ben 9 guariti in un solo giorno a Torgiano, dove non si sono registrati nuovi casi. Il numero complessivo dei positivi al Covid scende dunque a 82, con due ricoveri, nessuno dei quali in terapia intensiva.