Coronavirus, in Umbria 708 piccoli studenti in quarantena

Coronavirus, sono 708 i piccoli studenti che in Umbria sono attualmente costretti alla quarantena a seguito del riscontro della positività di un compagno o di un docente.

Coronavirus, l’aggiornamento

sui casi in Umbria

Secondo i dati forniti dalla Regione Umbria, le classi in quarantena sono 31, di cui 22 in provincia di Perugia e 9 nel Ternano.

Dei 708 piccoli studenti in quarantena (le scuole superiori ancora effettuano esclusivamente la didattica a distanza) 483 sono in provincia di Perugia e 225 in provincia di Terni.

La curva dei contagi, anche per bambini e ragazzi in età scolare si è ormai uniformata a quella generale. Tra gli over 24 positivi al Coronavirus, però, uno su tre è asintomatico, la percentuale più alta che si riscontra nelle varie fasce di età della popolazione umbra.