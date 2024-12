Elton John contro la cannabis: "Crea dipendenza" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "La marijuana dà dipendenza e porta a altre droghe". Parola di Elton John che, a Time magazine, si schiera contro la legalizzazione della cannabis. "Io sostengo che crei dipendenza e porti all'uso di altre droghe. Quando sei fatto, e io sono stato fatto, non pensi normalmente", dice il cantante, convinto che "la legalizzazione della marijuana in America e in Canada sia uno dei più grandi errori di tutti i tempi".

Elton John da tempo non fa uso di nessuna sostanza e proprio grazie al percorso intrapreso ha potuto aiutare altri artisti - come Eminem o Robbie Williams - a combattere contro le dipendenze. "È dura dire a qualcuno che si sta comportando da imbecille ed è duro sentirselo direstronzo, ed è dura sentirselo dire. Io alla fine ho deciso di ammettere che mi stavo comportando da imbecille", dice.