Coronavirus, i malati in casa a Perugia scesi sotto quota 100: trattati con nuovi farmaci

Scendono sotto quota 100 i perugini infettati dal Coronavirus curati o monitorati in casa. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile regionale, aggiornato alle ore 12.31 di oggi (sabato 18 aprile) i perugini infettati in isolamento domestico sono 94, cioè 25 in meno rispetto a ieri. Due di loro si sono però aggravati, tanto da renderne necessario il ricovero. I perugini ricoverati in ospedale con Covid-19 sono ora 31.

In aumento i guariti: 26 in un solo giorno, così da far arrivare a 195 il numero dei perugini che hanno sconfitto il virus.

Non siamo però al contagio zero tanto atteso: nelle ultime 24 ore si sono registrati in città 3 altri casi positivi.

Corciano

Nessun nuovo caso di contagio a Corciano, dove una delle 12 persone infettate che erano in isolamento domiciliare ha avuto la risposta del secondo tampone negativo ed è stata quindi dichiarata definitivamente guarita. In tutto i corcianesi dichiarati guariti sono 21.

Torgiano

Situazione stabile da giorni a Torgiano, dove la metà dei 22 residenti infettati risulta guarita. Gli altri, in isolamento domiciliare, attendono il secondo tampone negativo.

Le cure in casa

Nel Perugino sono 78 i pazienti con Coronavirus presi in cura domiciliare da medici e infermieri delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), le squadre disposte dalle Usl per curare in casa le persone infettate. Pazienti che, in caso di febbre sopra 37,5 gradi, vengono curati (se non cardiopatici) con idrossiclorochina. Da questa settimana nella cura a domicilio viene aggiunta anche eparina a basso peso molecolare.