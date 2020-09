Coronavirus, i dati dell'ultima giornata in Umbria - Tuttoggi

Il numero totale dei tamponi effettuati in questa ultima giornata si conferma nella media umbra: 1968 con un tasso di positivi riscontrati dello 0,81%

Arrivano i dati quotidiani sul coronavirus in Umbria, aggiornati alle 10:17 del 5 settembre sulla dashboard della Regione Umbria.

Numero dei contagiati per giorno

Nelle ultime 24 ore si contano dunque 16 nuovi contagi, un numero più contenuto rispetto al picco di 35 di ieri, giornata in cui sie è purtroppo contato anche un decesso alla terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia a Perugia.

I ricoveri e i guariti

Del numero totale degli attuali 342 contagiati da Covid-19, 15 risultano ricoverati (10 nell’ospedale di Terni e 5 in quello di Perugia) con due pazienti in terapia intensiva (uno per ogni nosocomio).

D’altro canto sono 6 le persone che dopo aver contratto il virus risultano oggi completamente guarite (2 a Basia Umbra, 3 a Perugia e 1 non specificato)

Il numero totale dei tamponi effettuati in questa ultima giornata si conferma nella media umbra: 1968 con un tasso di positivi riscontrati dello 0,81%

I nuovi contagi per comune

Ecco il dettaglio di tutti i comuni in cui sono presenti cittadini contagiati da coronavirus e in evidenza i 16 nuovi positivi, comune per comune:

Acquasparta 5

Alviano 1

Amelia 2

Assisi 6

Avigliano Umbro 2

Bastia Umbra 12

Bettona 4

Bevagna 1

Cannara 5

Castel Ritaldi 1

Castel Viscardo 1

Castiglione del Lago 2

Citerna 2 (+1 positivo)

Città della Pieve 2

Città di Castello 2

Collazzone 4 (+1 positivo)

Corciano 9

Deruta 10 (+1 positivo)

Ferentillo 1

Foligno 12 (+1 positivo)

Fratta Todina 1

Giano dell’Umbria 4

Gualdo Cattaneo 2

Gubbio 19

Magione 3

Montecastrilli 2

Montefalco 2

Narni 15 (+2 positivi)

Nocera Umbra 2 (+1 positivo)

Norcia 6

Orvieto 5 (+1 positivo)

Panicale 7

Passignano sul Trasimeno 4

Perugia 44 (+1 positivo)

San Gemini 2

San Giustino 2 (+2 positivi)

San Venanzo 1

Spello 1

Spoleto 4

Stroncone 9

Terni 60 (+3 positivi)

Todi 8

Torgiano 2

Trevi 1

Umbertide 11 (+1 positivo)

fuori regione 41

Eventuali discrepanze tra numeri riportati, possono essere dovuti a mancati allineamenti dei dati, comunicati fra enti o di bilanciamento.