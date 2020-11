Coronavirus, giornata nera: 3 vittime nel comprensorio

Giornata terribile, nel comprensorio come in Umbria. Nel folignate si registrano tre vittime per il Coronavirus, due a Foligno e una a Trevi. Bevagna va in controtendenza, con una guarigione e un totale di 68 cittadini positivi.

I numeri del contagio da coronavirus

A Foligno i positivi crescono di 16, arrivando a 687 e due vittime nella sola giornata di oggi. A Gualdo Cattaneo aumento di 10 positivi e un totale di 66. A Montefalco i positivi aumentano di 6 e arrivano a 77. Un positivo in più a Nocera Umbra, su un totale di 25. A Spello si arriva a 130, con 6 in più. A Trevi altri 6 positivi in più e una vittima. A Valtopina 5 positivi stabili.