Covid in Umbria, 21 decessi in un solo giorno | Scende la curva dei nuovi contagi - Tuttoggi

Questo il dato che emerge dall'aggiornamento della dashboard regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus

Sono 21 le persone che nelle ultime 24 ore in Umbria hanno perso la vita per cause riconducibili al virus Covid-19. Questo il dato che emerge dall’aggiornamento della dashboard regionale (alle ore 12:12) sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Un numero di perdite che non era mai stato così alto.

Tamponi e nuovi contagi

Di altro tenore invece l’andamento dei nuovi contagi. Ad oggi se ne contano 314 (meno della metà dei dati in media di una decina di giorni fa) con un totale complessivo di attualmente positivo pari a 11.373 (17 in meno rispetto a ieri).

C’è da dire che i tamponi effettuati (3.703) sono stati meno della media (intorno ai 5mila al giorno), il che porta l’indice di positività dei test all’8,47%.

La situazione negli ospedali

Scende dunque la curva epidemiologica, così come il numero dei ricoverati (in parte a causa purtroppo delle numerose vittime). Sono 436 i pazienti ricoverati nei reparti covid degli ospedali umbri, di cui 71 (-10 rispetto a ieri) in terapia intensiva (-5).

Questo il dettaglio dei ricoveri negli ospedali:

Ospedale di Perugia – 126 (23 in terapia intensiva)

– 126 (23 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 18

– 18 Ospedale di Terni – 123 (22 in terapia intensiva)

– 123 (22 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 38 (7 in terapia intensiva)

– 38 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 39 (12 in terapia intensiva)

– 39 (12 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 42 (6 in terapia intensiva)

– 42 (6 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 14

– 14 Ospedale MVT Pantalla – 38

I decessi

I decessi legati al Covid sono 21 e sono relativi a pazienti di: Amelia (1), Assisi (1), Castel Giorgio (1), Fabro (1), Foligno (2), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Tadino (1), Gubbio (1), Magione (1), Marsciano (1), Narni (1), Perugia (2), San Venanzo (1), Spoleto (3), Terni (1), Trevi (1) e uno di fuori regione.