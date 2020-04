Coronavirus e scuola, a Orvieto ProCiv consegna dispositivi per didattica a distanza - Tuttoggi

Con la nota del 31 marzo u.s. il MIUR / Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, in considerazione delle segnalazioni pervenute in merito alle esigenze di consegna a domicilio di dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito e altri materiali disponibili presso le istituzioni scolastiche del territorio e indispensabili per la fruizione della Didattica a Distanza – DaD, ha informato i Dirigenti Scolastici che in accordo con la Regione Umbria, i volontari della Protezione Civile, avrebbero garantito il coordinamento degli interventi di consegna, al fine di assicurare il diritto allo studio ed alla continuità didattica agli studenti ancora sprovvisti di tali strumenti.

Gli Istituti Scolastici, pertanto, sono stati invitati a compilare on-line il modulo relativo alle esigenze di consegna a domicilio di dispositivi elettronici indicandone il tipo, la quantità ed il numero degli alunni per i quali si rendeva necessaria la richiesta del servizio. “Fino al 24 aprile – informa l’Assessore alla Scuola, Istruzione e Formazione Angela Maria Sartini – il Servizio di Protezione Civile di Orvieto ha provveduto alla consegna di 48 Computer laptop e 10 Router Wi-Fi 4G tra la zona di Ciconia, Orvieto Scalo e frazioni limitrofe del Comune di Orvieto. Un particolare ringraziamento al Responsabile del Supporto Operativo della Protezione Civile, il Geom. Luca Gnagnarini e a tutti i volontari che con il loro aiuto ed instancabile operosità hanno reso ulteriormente un servizio a favore delle scuole, delle famiglie e degli studenti”.