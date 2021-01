Coronavirus, due casi Procura

Indagine epidemiologica della Asl sui contatti in ambito familiare e lavorativo | A ottobre il primo allarme negli uffici di via Di Lorenzo

Coronavirus, Procura di Perugia ancora alle prese con casi di contagio. Questa volta (il primo focolaio era stato scoperto nel mese di ottobre) sono due le persone positive.

La Asl ha avviato l’indagine epidemiologica per verificare i contatti delle persone infettate. Quelli in ambito familiare e in ambito lavorativo. Con l’esecuzione dei tamponi per le persone (familiari e colleghi) considerati a rischio.

Si è inoltre provveduto alla sanificazione degli uffici di via Di Lorenzo frequentati dalle due persone trovate positive al Coronavirus.