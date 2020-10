Coronavirus, a Perugia superati i 300 contagiati | Nuovo ricovero in terapia intensiva | Caso in Procura

Coronavirus, superati i 300 contagiati a Perugia. Secondo l’ultimo aggiornamento della protezione civile, i residenti a Perugia attualmente positivi sono 301, a seguito dei 37 nuovi contagi e delle 4 persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore.

Un secondo perugino ricoverato in terapia intensiva

In cui si registra anche un nuovo ricovero (il 15esimo) ed il secondo in terapia intensiva, una persona anziana con precedenti patologie. All’ospedale di Perugia sono attualmente 25 le persone ricoverate con Covid nei reparti Malattie infettive e Pneumatologia. Cosa che ha portatole autorità regionali a riaprire ai malati Covid gli ospedali di Città di Castello e Foligno. L’età media ancora molto più bassa rispetto alla Fase 1 fortunatamente lascia margini nelle terapie intensive. A Perugia sono 4 i pazienti con Coronavirus in terapia intensiva.

Ci sono poi 286 perugini che sono in isolamento contumaciale (cioè obbligatorio) perché risultati positivi al Covid. Si tratta di persone sotto osservazione, con sintomi lievi, o del tutto asintomatici.

Procura chiusa per Covid

Intanto questa mattina (venerdì) il protocollo Covid è scattato anche negli uffici della Procura della Repubblica di Perugia, in via Fiorenzo Di Lorenzo (davanti al bus terminal di piazza Partigiani).

Gli uffici interessati dal rischio infezione sono stati sanificati. Presumibilmente la Procura potrà riaprire lunedì, dato che già nel pomeriggio è stato rimosso il cartello “chiuso causa Covid”.

Ancora tamponi a piazzale Europa

Anche oggi auto in fila a piazzale Europa per effettuare il tampone. Due operatori della Usl, con tute e dispositivi di protezione, hanno effettuato i tamponi ai soggetti considerati a rischio e chiamati dalla Usl. Che insieme al Comune di Perugia sta verificando un luogo più adatto dove installare la postazione per i tamponi pit stop.