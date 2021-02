Coronavirus, il contagio rallenta ma ancora vittime | I dati del folignate

Una vittima a Spello. Il cordoglio dell'amministrazione comunale

Ancora un vittima nel comprensorio folignate e contagi da Coronavirus in leggero calo. A Bevagna un positivo in più ma due guariti, e il numero complessivo è di 102 attualmente positivi.

Foligno ancora con 46 nuovi positivi

A Foligno i positivi in più sono 46 e 17 i guariti, per un totale di 836 attualmente positivi. A Gualdo Cattaneo un positivo in più, nessun guarito e 34 attualmente positivi. A Montefalco un positivo in più e 3 guariti e un totale di 46 positivi.

Coronavirus: una vittima a Spello

A Nocera Umbra i positivi nuovi sono 5, 1 il guarito di oggi e 108 attualmente positivi. A Spello siamo ad 8 positivi, 2 guariti, 140 attualmente positivi e una vittima. Su questo si registra il cordoglio del sindaco Moreno Landrini: “Cari cittadini,con grande dispiacere vi comunico che oggi è venuta a mancare un’ulteriore persona a causa del Covid-19. Ci uniamo alla famiglia e ai parenti ai quali, a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Spello, esprimo le più sentite condoglianze Rinnovo la vicinanza anche a tutte le famiglie che in questo difficile momento sono colpite da lutti e alle persone che stanno affrontando il percorso della sofferenza e della malattia“.

A Trevi saldo di nuovi positivi invariato

A Trevi + 3 positivi e 3 guariti per 69 attualmente positivi totali. A Valtopina nessun nuovo positivo e un contagio, per 25 attualmente positivi.