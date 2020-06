Coronavirus, Atanasijevic: “Non vedo l’ora di tornare a Perugia” VIDEO

“Sto molto meglio, non vedo l’ora di tornare a Perugia“. E’ il saluto di Alksandar Atanasijevic ai Sirmaniaci, a tutti i tifosi della Sir Safety Conad e agli appassionati della pallavolo.

🗣 | Un messaggio da @aleksandar.atanasijevic__14 👕 | Bata sei perdonato per la maglia 🔝 | #goSir #BlockDevils #insiemeate Publiée par Sir Safety Perugia Volley Club sur Samedi 13 juin 2020

Un breve video che l’opposto di Perugia ha inviato dalla sua abitazione a Belgrado, dove si sta curando dopo aver contratto il Coronavirus.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook della Sir. “Scusate la mia maglietta, non sono riuscito a piegarla” scherza Bata.

Che poi conclude: “Ci vediamo presto a Perugia“. Un messaggio, quello di Atanasijevic, che rassicura i tifosi della Sir, in ansia dopo la notizia della positività al Covid-19.

Podrascanin e le misure anti Coronavirus

E anche un altro giocatore nel cuore dei tifosi bianconeri, Marko Podrascanin, passato da quest’anno a Trento, fa sapere che sta bene. Anche Podrascanin, come Atanasijevic, in queste settimane di lockdown in Italia ha seguito le indicazioni per evitare il contagio. Salvo poi essersi infettato in Serbia, come ipotizza. Sono quattro i giocatori della nazionale serba risultati positivi al Coronavirus, oltre all’allenatore.