Coronavirus, sono più di 30 i nuovi casi di contagio | Ecco dove - Tuttoggi

Sono 31 i casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Umbria, su un totale di 1.582 tamponi effettuati.

Il totale dei positivi al virus Covid-19 è dunque salito a 267 in regione, considerando anche che i guariti sempre nell’ultimo giorno è di sette: tre ad Assisi, tre a Perugia e uno a Terni.

Tra gli ammalati, molti dei quali asintomatici ma in isolamento contumaciale 11 sono ricoverati presso gli ospedali di Perugia (2 di cui uno in terapia intensiva) e Terni (9, uno in meno di ieri).

Il dettaglio dei comuni

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi al coronavirus, comune per comune:

Assisi (+1)

Bastia Umbrai (+1)

Corciano (+1)

Deruta (+1)

Giano dell’Umbria (+2)

Gualdo Cattaneo (+1)

Gubbio (+7)

Montefalco (+1)

Narni (+1)

Orvieto (+2)

Perugia (+6)

Terni (+4)

Todi (+1)

fuori regione (+2)

L’aggiornamento complessivo

Nel complesso questo l’aggiornamento dei positivi effettuato dalla protezione civile e riferito alle ore 10:12 del 30 agosto:

Acquasparta 5, Amelia 1, Assisi 7, Avigliano Umbro 2, Bastia Umbra 10, Bettona 4, Bevagna 1, Castiglione del Lago 5, Città della Pieve 1, Città di Castello 3, Collazzone 3, Corciano 6, Deruta 8, Ferentillo 1, Foligno 11, Fratta Todina 1, fuori regione 24, Giano dell’Umbria 3, Gualdo Cattaneo 1, Gubbio 13, Magione 3, Montecastrilli 1, Montefalco 2, Narni 13, Nocera Umbra 1, Norcia 3, Orvieto 4, Panicale 7, Passignano sul Trasimeno 1, Perugia 42, San Gemini 1, San Venanzo 1, Spoleto 1, Stroncone 9, Terni 51, Todi 8, Torgiano 1, Trevi 1, Umbertide 7.

Eventuali discrepanze tra numeri riportati, possono essere dovuti a mancati allineamenti dei dati, comunicati fra enti o di bilanciamento.