Coppa Italia, Grbic boccia i 15 secondi, poi scongiuri sulla finale

L'allenatore dei Block Devils ai microfoni di RaiSport al termine della semifinale vinta contro Piacenza boccia l'esperimento

Nikola Grbic boccia la regola che concede solo 15 secondi in battuta, introdotta prima della Final Four di Coppa Italia di volley. Una tensione che per l’allenatore di Perugia si aggiunge a quella che i giocatori hanno prima di una semifinale così importante. “Cerchiamo di non rovinare la pallavolo” l’appello di Grbic. Che sull’esperimento aggiunge: “Spero che non vada avanti”.

Una valutazione sulla quale concorda anche Lucchetta, che anzi chiede più tempo per consentire ai telespettatori di gustarsi il replay e i momenti di preparazione della battuta.

Poi ai microfoni Rai, quando gli viene detto di aver vinto tre Coppe Italia da giocatore, sull’esito della finale di domani fa giustamente gli scongiuri…