Coppa Italia, la Sir batte Piacenza 3-1 e vola in finale

Grande volley all'Unipol Arena, la battaglia la vincono i Block Devils con classe e determinazione | Domenica (ore 15) la finale

La Sir batte la Gas Sales Piacenza (3-1) al termine di un’avvincente sfida e si guadagna l’accesso alla finale di Coppa Italia (domenica ore 15). Grande volley all’Unipol Arena, con difese al limite. La spuntano i Block Devils, di classe e determinazione, spinti dai numerosi Sirmaniaci arrivati a Bologna.

Tabellino

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Piacenza 3-1

25-22; 23-25; 25-23; 25-18

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 8, Solè 12, Ricci 1, Leon 26, Anderson 18, Colaci (libero), Travica, Plotnytskyi, Mengozzi 3. N.e.: Ter Horst, Dardzans, Piccinelli (libero), Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 7, Lagumdzjia 3, Cester 4, Caneschi 1, Russell 3, Rossard 16, Scarferla (libero), Stern 16, Antonov, Recine 10, Holt 4, Tondo. N.e.: Pujol, Catania (libero). All. Bernardi, vice all. Botti.

Arbitri: Armando Simbari – Umberto Zanussi

LE CIFRE – PERUGIA: 20 b.s., 5 ace, 41% ric. pos., 30% ric. prf., 49% att., 13 muri. PIACENZA: 16 b.s., 7 ace, 35% ric. pos., 23% ric. prf., 44% att., 9 muri.

Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND55401] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND55338] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND55334] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND55094] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND55060] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND54903] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND54894] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND54854] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND54824] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND54754] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND54740] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_ND54732] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_MB69359] Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy Volley PIACENZA, semifinale Del Monte® Coppa Italia di Superlega, Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Unipol Arena Casalecchio di Reno, Bologna IT, 5 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-05/_MB69327]

La partita

Partenza da incubo per la Sir, con i tre ace consecutivi di Brizard che mandano Piacenza sul 4-0. I Block Devils non trovano invece la giusta misura di 9 metri. Ancora un ace di Piacenza con Cester (10-6). La Sir però inizia a riscostruire il suo gioco, rosicchiando punto dopo punto fino al 14 pari con il muro di Solè. Il vantaggio per la Sir arriva con l’errore di Lagumdzija (17-16). I Block Devils trovano poi il break del +3 (22-19). Piacenza però si rifà sotto e trova il pari con il muro su Leon (22-22). Nel finale si scatena Leon, che trova l’ace e poi, mettendo ancora in difficoltà Piacenza dai 9 metri, consente a Solè di mettere giù il pallone del 25-22.

I Block Devils stavolta partono forte a inizio secondo set, trovando il break del +3. L’ace di Rossard tiene sveglia Piacenza, che piazza il sorpasso sul 16-15. Ora c’è equilibrio in campo. Vantaggio Sir (18-17) sull’attacco di Solè. Ace di Holt per il nuovo vantaggio Piacenza, che poi trova il break (20-18). Entra Plotnytskyi, ma il suo servizio va fuori (22-20). L’ace di Giannelli riporta la Sir a -1 (22-23). Ma poi il capitano azzurro la manda in rete e dà a Piacenza due palle set. L’attacco di Leon finisce fuori, senza tocco, e Piacenza pareggia il conto dei set.

Equilibrio nel terzo set. Break Sir (10-8) dopo la difesa di tacco di Solè, premiata da Anderson. L’ace di Stern riporta avanza la Gas Sales, che poi si porta sul +3. Il check conferma a Stern l’attacco del 17-15. Stern tra il pubblico recupera il servizio di Leon, ma la chiude Solè. Poi il muro dei Block Devils vale il 19 pari. Sul servizio del capitano la Sir trova il +2 (21-19). Incredibile difesa di Piacenza, che nulla può però sull’attacco di Leon (23-21). Mengozzi vince il duello a rete, regalando due set ponti alla Sir. Rossard annulla il primo. Ma la chiude Anderson 25-23.

Ancora grandissimo equilibrio in avvio di quarto set, anche perché le due squadre difendono tutto. Come nel nono scambio, chiuso da Anderson a favore della Sir (5-4). Il break per la Sir arriva col muro di Leon, poi bissato dall’ace di Anderson (10-7). L’errore di Piacenza vale il +4 per i Block Devils, a cui Grbic chiede ora concentrazione. Il doppio errore di Rychlicky porta Piacenza sul -2. L’ace di Leon e il muro di Giannelli danno il +5 alla Sir (16-11). Massimo vantaggio Sir (18-12). Piacenza prova ad accorciare con Brizard, ma la pipe di Anderson lo toglie dal turno di battuta (21-16). La chiude Leon con un’ace, aiutato dal nastro (25-18).

(segue servizio completo)