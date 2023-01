Convenzione Ater-Cesvol per la cittadella di piazza della Pace - Tuttoggi

Convenzione Ater-Cesvol per i locali liberi di piazza della Pace destinati alle associazioni per attività ludico-ricreative

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno tempo fino al 10 febbraio per proporre al Cesvol le attività che consentiranno di “riempire” di idee e contenuti la cittadella delle associazioni nata in piazza della Pace, a Terni. La firma della convenzione tra Ater Umbria e Cesvol Umbria per l’uso dei locali liberi di proprietà di Ater da destinare alle associazioni, consentirà di realizzare una serie di attività di riqualificazione, assistenziali, ricreative e culturali.

Avviso Cesvol

Dopo la consegna dei locali, il Centro servizi ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta a tutte le associazioni che, sulla base di un calendario condiviso, potranno utilizzare i locali di piazza della Pace ai civici 19, 20 e 21 per fornire servizi e interventi socio-assistenziali, ricreativi e culturali volti a superare fragilità di carattere economico, sociale, sanitario e abitativo. I locali potranno essere destinati esclusivamente ad uso associativo e laboratoriale.