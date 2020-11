Controlli straordinari, ad Assisi due persone nei guai - Tuttoggi

Controllate 105 persone e una sessantina di veicoli: segnalato un giovane trovato in possesso di uno spinello e sanzionata una donna per mendicità molesta

Controlli straordinari sul territorio assisano-bastiolo, voluti dal Questore di Perugia, Dr. Antonio Sbordone: dalla lotta allo spaccio e uso di sostanze stupefacenti, al contrasto delle attività abusive, dal monitoraggio dei siti e delle aree più sensibili al pericolo terroristico al il controllo del rispetto delle normative anti- contagio imposte dall’attuale emergenza sanitaria, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, anche il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche. Controllate e identificate 105 persone, di cui 20 risultate già note alle forze dell’ordine, e 59 auto. Controllate anche diverse attività commerciali, nel segno di una forte e preziosa collaborazione con i gestori e titolari per il rispetto costante delle misure anti- covid.

Ad Assisi, nel corso dei servizi di vigilanza alle Basiliche, è stato fermato un 25enne cittadino albanese, residente da tempo a Bastia Umbra, trovato in possesso di uno “spinello”, confezionato con dell’hashish, sequestrato. Il giovane è stato segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti e la patente gli veniva immediatamente ritirata. Sempre nel corso dei controlli straordinari nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli veniva notata una donna fermare i passanti e chiedere in maniera molesta l’elemosina, di fatto impedendo alle persone il libero accesso in Chiesa. Per tale motivo, la donna, una 51enne italiana, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, veniva sanzionata e veniva emesso nei suoi confronti l’ordine di allontanamento dall’area per la durata di 48 ore ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L. 14/2017.