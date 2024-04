Controlli interforze nei locali di Perugia, un'attività sospesa a Ponte San Giovanni - Tuttoggi.info

A Ponte San Giovanni accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. E in piazza del Bacio multata un'attività senza autorizzazione per la musica

E’ scattata la chiusura di un locale di pubblico spettacolo a Ponte San Giovanni a seguito dei controlli interforze effettuati lo scorso fine settimana a Perugia “per contrastare i fenomeni della mala movida“. L’attività in questione è risultata infatti non in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Mentre un altro pubblico esercizio in piazza del Bacio sarà multato perché non in potesso delle autorizzazioni per la diffusione di musica.

Il servizio di monitoraggio ha visto impiegato un dispositivo interforze composto dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale che, nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, hanno verificato il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S. e, in particolare, quelle che disciplinano la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, la somministrazione di alimenti e bevande, l’installazione e l’uso delle slot machine, la dotazione degli apparecchi di misurazione del tasso alcolemico e il rispetto dei limiti di emissione sonora.

I controlli in piazza del Bacio

Le verifiche hanno interessato un locale pubblico situato in piazza del Bacio, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto dei limiti di emissione sonora. Dagli accertamenti è emerso che il titolare dell’attività era sprovvisto della necessaria autorizzazione per la diffusione di musica, circostanza per la quale verrà sanzionato dalla Polizia Locale di Perugia.

Chiuso locale a Ponte San Giovanni

Il monitoraggio, anche con l’ausilio del personale dei Vigili del Fuoco, è poi proseguito all’interno di un locale di pubblico spettacolo in località Ponte San Giovanni. Nell’abito delle verifiche sono emerse delle violazioni relativamente al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Infatti, i dispositivi antincendio sono risultati scaduti; il personale non è stato in grado di esibire la documentazione relativa al personale antincendio – così come da disposizione impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – e un’uscita di sicurezza non è risultata agibile. Per questi motivi, il personale operante ha disposto l’immediata chiusura del locale di pubblico spettacolo per assenza delle condizioni minime di sicurezza.

I servizi di controllo del territorio con le relative attività di monitoraggio del rispetto delle norme previste dal TULPS proseguiranno anche nelle prossime settimane.

(foto di repertorio)