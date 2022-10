Contro le truffe, i carabinieri incontrano i cittadini. Il calendario degli incontri

Incontri sul territorio per i consigli su come evitare truffe: previsti incontri a Norcia e frazioni, Preci, Poggiodomo e Cascia

Avviata dai carabinieri della Compagnia di Norcia una importante campagna informativa contro le truffe. I militari dell’Arma coordinati dal capitano Simone Alfano, infatti, hanno in programma una serie di incontri in tutto il territorio di competenza con l’obiettivo di prevenire truffe di vario tipo ai danni in particolare delle fasce più deboli della popolazione.

L’attività informativa è partita ieri pomeriggio (6 ottobre) a Cascia. Nel centro di comunità di piazza Dante, infatti, i carabinieri della locale stazione hanno incontrato numerosi cittadini, fornendo consigli pratici ai presenti per evitare di rimanere vittime di truffe o essere coinvolti in relazioni pericolose. Il tutto traendo anche spunto da eventi realmente accaduti nei mesi scorsi ai danni di cittadini di Cascia e per i quali i carabinieri, attraverso attività d’indagine tempestive, hanno identificato e denunciato i presunti autori dei reati.