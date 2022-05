Continua a tormentare la ex fino a provocarle malore, disposti arresti domiciliari - Tuttoggi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il tifernate, oltre ad avere ripetutamente chiamato la donna in orari notturni chiedendole “se fosse intenzionata a mandarlo in carcere“, lo scorso 20 aprile si sarebbe presentato nel bar dove lavora la donna, poi svenuta per lo spavento.

La ragazza, preoccupata dall’insistenza dell’uomo, ha deciso di chiedere nuovamente aiuto alla Polizia, che ha attivato la procedura di codice rosso.

Considerate le gravi e ripetute violazioni della misura cautelare e la mancanza di autocontrollo del 48enne, il giudice, come detto, ha deciso di disporre gli arresti domiciliari proprio per cercare di evitare altri simili episodi.