Continua il progetto Spazio Perugino - Tuttoggi.info

Il progetto :Spazio Perugino. I giovani nelle biblioteche alla scoperta del Perugino” torna anche a gennaio 2025 con un corso gratuito dedicato all’ animazione che si svolgerà alla Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia.

Spazio Perugino è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani in Biblioteca”, per favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle nuove generazioni. Nell’ambito del laboratorio Memoria futura in sketch sono stati ideati due indirizzi, uno analogico e uno digitale. Il primo, condotto dall’Associazione Umbria Fumetto, si è svolto a novembre 2024 e ha consentito di apprendere le tecniche del disegno a mano secondo il linguaggio del fumetto. Dal 15 gennaio 2025 ha preso il via la seconda parte del laboratorio, quella digitale, che porterà alla realizzazione di un corto animato in 2D grazie all’uso di software come Adobe Illustrator, affrontando teoria e tecnica di Motion Graphic e la costruzione del racconto audiovisivo. Il corso è tenuto da Marco Del Buono, regista e animatore che opera da anni nell’ambito della comunicazione e del cinema con l’Agenzia di Comunicazione e Casa di Produzione Cinematografica Dromo Studio

Il corso di animazione, della durata complessiva di 40 ore e rivolto a giovani dai 14 ai 25 anni, si propone di introdurre i partecipanti alle basi dell’animazione digitale, alternando lezioni teoriche sui principi fondamentali dell’animazione a sessioni pratiche dedicate alla realizzazione di una breve storia animata. Protagonista del progetto finale sarà il pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino, figura emblematica del Rinascimento e artista che riveste un carattere fortemente identitario per il territorio di Perugia e dell’Umbria. La Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria dove si svolge il corso custodisce infatti un patrimonio librario specializzato sulle sue collezioni e sulla storia dell’arte antica italiana e di quella umbra in particolare e le fonti scritte presenti nella Biblioteca e le opere della Galleria Nazionale dell’Umbria saranno l’ispirazione per creare poi il corto animato.

Il percorso inizierà con un modulo introduttivo sui principi cardine dell’animazione, accompagnato da una panoramica storica sull’evoluzione dell’animazione, dalle origini fino al digitale; si presenteranno poi i principali software di animazione utilizzati nel settore e i partecipanti saranno guidati nella progettazione della storia legata al Perugino, lavorando su stile, colori e dettagli iconici per caratterizzarlo. Nella fase successiva ci si concentrerà sulle tecniche avanzate di animazione digitale e la parte pratica del corso culminerà nella creazione di un breve corto animato. Al termine del corso, il cortometraggio sarà distribuito nel circuito dei festival da una casa di distribuzione che ne curerà anche la diffusione nei cinema, così da garantire al progetto un’ampia visibilità e offrire ai partecipanti un’esperienza concreta nel mondo della produzione e distribuzione cinematografica.

Spazio Perugino vuole essere un progetto itinerante che coinvolge altri luoghi di aggregazione più periferici della città, quali la Biblioteca delle Nuvole, specializzata in fumetti e illustrazione vicino alla stazione ferroviaria, e la Biblioteca dell’ITET Capitini, un istituto tecnico della zona ovest della città. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di avvicinare i ragazzi tra i 14 e i 25 anni alla Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria da un lato e dall’altro rendere capillare la fruizione culturale, stimolare la creatività e l’interdisciplinarietà.

La Galleria Nazionale dell’Umbria ha realizzato il progetto Spazio Perugino. I giovani nelle biblioteche alla scoperta del Perugino grazie al partenariato con realtà del territorio che lavorano con e per i giovani, quali l’Associazione Umbria Fumetto, che collabora in maniera sinergica con la Biblioteca delle Nuvole, venendo a contatto quotidianamente con ragazzi e ragazze per i quali organizza da anni svariati corsi di fumetto; l’Associazione Metanoia, una realtà costituita da giovani attivi nell’ambito culturale, conosciuta e apprezzata dalla fascia d’età sia di adolescenti che da quella dei giovani adulti; l’Associazione culturale Argo, con esperienza decennale nel digitale e realizzazione di video che ha realizzato, nel corso della sua esistenza, numerosi laboratori ed eventi di stampo culturale e digitale, dedicati a bambin* e ragazz*. Ente FORMA.Azione srl coordina il tutto e opera in collaborazione con associazioni come Arci Porco Rosso, UDU Perugia e Rete degli studenti medi.

Luogo: Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria, Piazza IV Novembre, 3, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA