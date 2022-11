Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, ad Assisi si chiude un biennio: le proposte per il prossimo - Tuttoggi

Dopo due anni di mandato, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha presentato nella sala consiliare, il resoconto di quanto fatto.

Due ore di confronto e dibattito su vari temi, tra cui l’ambiente, lo sport, la cultura, gli studenti provenienti dagli istituti scolastici secondari della città e delle frazioni, precisamente dalle scuole Frate Francesco, Alessi, Pennacchi, Convitto, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International School, hanno tirato le somme sul lavoro fatto e anche su un “pacchetto” di idee da lasciare al Consiglio che subentrerà. Gli studenti hanno analizzato le attività portate avanti nel biennio, come la pulizia della scuola primaria Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli, le passeggiate “Assisi Cammina” e organizzate nei pomeriggi di lunedì di maggio in collaborazione con le associazioni del territorio e la linea piedibus “Se’ de J’Angeli se…”, la manifestazione per la pace quando è esplosa la guerra in Ucraina. Il sindaco dei ragazzi Arianna Tordoni, con a fianco il presidente del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Chiara Luce Bastianini, ha stimolato il dibattito per raccogliere le esperienze ma anche le proposte da consegnare al prossimo consiglio comunale: tra queste, per lo sport l’organizzazione di tornei tra le scuole, per l’ambiente la pulizia di istituti scolastici in collaborazione con altre classi e per la cultura una serie di visite nei luoghi culturali della città con guide di esperti.