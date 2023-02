Confesercenti Todi, eletto il nuovo Direttivo

Francesca Chiara Chiavari eletta presidente, Fabio Fausti vice | Il programma di mandato: accesso ai servizi ed eventi in città

Eletto dall’assemblea degli iscritti il nuovo Direttivo di Confesercenti Todi. All’unanimità Francesca Chiara Chiavari è stata eletta presidente. Voto unanime anche per le altre cariche del Direttivo: Fabio Fausti vice presidente; Elena Poponi segretario; Stefania Moroni e Annamaria Vignarelli consiglieri.

Queste le prima parole di Chiavari da nei presidente di Confesercenti Todi: “Molte sono le ragioni – ha spiegato – che mi hanno indotto ad accettare la candidatura. Tra le tante, l’amore per la mia città. In questi ultimi anni Todi ha visto molteplici trasformazioni, così come hanno visto profondi cambiamenti ed esigenze diverse gli esercizi commerciali”.